Зеленський попередив водіїв вантажівок: "Усі будуть зважені, але не всі щасливі"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Перед цим голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв повідомив, що в області сьогодні спільно з "Укртрансбезпекою" запускають спеціальну операцію з робочою назвою "Зважені та щасливі" з метою недопущення перевантажень автомобілів на дорогах.
"Я хочу доповнити. Ви знаєте, що проводиться операція через ці вантажі, які розбивають наші дороги, на які ми виділяємо в цьому році близько 80 млрд гривень. Це великі гроші для держави, такого ніколи не було. Тому у нас операція не тільки на Херсонщині, операція дійсно по всій країні. Там також підключені Національна поліція і служба безпеки. Я не знав назви операції, про яку сказав пан Гусєв, але хочу трошки її скорегувати: всі водії точно будуть зважені, але, на жаль, не всі будуть щасливі", - сказав Зеленський.