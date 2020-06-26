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МОЗ оновило список країн зі значним поширенням COVID-19, тепер туди увійшла Україна. СПИСОК

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МОЗ оновило список країн зі значним поширенням COVID-19, тепер туди увійшла Україна. СПИСОК
Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 належать до "червоної" і "зеленої" зон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Згідно з рішенням Кабміну, державами із широким розповсюдженням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить понад 40 осіб на 100 тис. населення.

Серед країн "червоної зони" - США, Росія, Бельгія, Португалія, Білорусь, Франція, Молдова, Єгипет, Оман та інші країни.

Водночас Україна також потрапила до "червоної зони" з показником 50,6.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    І нічого дивного.
    Президент сам без маски скрізь з'являється. А 73 % зебілів рівняються на свого лідера.
  • Вольф Ларсен
    Минздрав обновил список стран со значительным распространением COVID-19, теперь туда вошла Украина - Цензор.НЕТ 5560
  • Андрей Титов 0d99ad0d
    А чому дивуватись?!
    Їдеш в маршрутці - з десяти пасажирів один обов'язково без маски.
    Як кажуть в народі - в країні не без порохосмоктунця.
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