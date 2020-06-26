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До вченого Інституту фізики Сененка, який виступає проти Шкарлета, прийшов "на розмову" представник СБУ

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До вченого Інституту фізики Сененка, який виступає проти Шкарлета, прийшов "на розмову" представник СБУ
Співробітник Служби безпеки України прийшов на розмову в Інститут фізики НАН України до кандидата фізико-математичних наук Антона Сененка, який 18 червня брав участь в акції протесту проти призначення міністром освіти ексрегіонала Сергія Шкарлета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Сененко на своїй сторінці в Facebook.

"Ну що, друзі, сьогодні до мене в Інститут приходив куратор з СБУ. Поспілкуватися про акцію протесту, що відбулася минулого четверга, проти вчорапризначеного міністра. Тобто прийшов не минулої п'ятниці, не в понеділок, а на наступний день після призначення. Звісно, це збіг", - написав Сененко.

За словами Сененка, він не давав ніяких розписок, "що не може повідомляти своїм друзям і колегам про надцікаве спілкування зі службою безпеки в свій неробочий день" і припустив, що подібні візити відбудуться і до інших учасників акції.

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Він закликав усіх повідомляти про це.

"Куратор виявився дуже доброзичливим, якими вони зазвичай і бувають. Його цікавили питання хто організатор акції, чи не сплачувалися учасникам акції за це кошти, хто ще був на акції з мого Інституту?" - перерахував науковий діяч.

За словами Сененка, також співробітник спецслужби цікавився, на якій сторінці в соцмережах він дізнався про проведення акції і чому він взагалі прийшов на неї. Правоохоронець заявив, що перевіряє інформацію про акцію протесту і чи не відбулося там правопорушення.

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Сененко також зазначив, що представник СБУ ставив йому питання про науку в цілому, про співпрацю з "Прометеус" і міжнародними організаціями.

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.Джерело: https://censor.net/ua/n3204458

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • --Григорій--
    чекісти вернулись,чи шо?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Їхні нащадки.
  • Святослава
    Война с Россией для СБУ закончилась. Теперь им надо уничтожить всё украинское в Украине
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