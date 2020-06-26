Новини

COVID-19 у дітей: у Європі 16% не мали симптомів, 25% - потребували лікування, 8% - потрапили в реанімацію, померли - менше 1%, - вчені

2 27837
COVID-19 у дітей: у Європі 16% не мали симптомів, 25% - потребували лікування, 8% - потрапили в реанімацію, померли - менше 1%, - вчені
Перші клінічні дослідження дітей і підлітків віком від трьох днів до 18 років, які заразилися коронавірусом, продемонстрували переважно легку форму перебігу хвороби і низький показник летальності - менше 1%.

Про результати європейського дослідження, опублікованого в спеціалізованому журналі Lancet Child & Adolescent Health, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Смерть унаслідок COVID-10 серед дітей трапляється рідше ніж у 1% випадків, оскільки захворювання в їхньому організмі переважно протікає у легкій формі", - про це свідчать результати дослідження, проведеного у 82-х європейських закладах охорони здоров’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві зростає кількість дітей, які хворіють на коронавірус, - Кличко

Група експертів з Великої Британії, Австрії та Іспанії дослідила стан здоров’я 582 дітей віком від 3 днів до 18 років, заражених коронавірусом. Лише чверть із них потребувала медичного лікування через наявність супутніх захворювань. При цьому померли чотири підлітки віком від 10 років, двоє з яких мали серйозні проблеми зі здоров’ям. 8% або 48 дітей із 582 потребували лікування у відділеннях інтенсивної терапії

Дослідження, засноване на даних лікарень, не містить легких випадків, у яких не потрібна була медична допомога. Понад 90 дітей, або 16%, не мали симптомів, тому, переконані експерти, справжній показник летальності у дітей, імовірно, є значно нижчим, ніж визначило дослідження.

Водночас фахівці зауважують, що діти, у яких виявлені додаткові віруси в дихальних шляхах разом із SARS-CoV-2, найімовірніше, потребуватимуть інтенсивної терапії. "Це матиме важливі наслідки для майбутнього зимового сезону, коли простудні та грипові інфекції зустрічатимуться частіше", - підкреслила одна з авторів дослідження, доктор Бегонья Сантьяго Гарсія університетської лікарні Мадрида. Її колега з Інституту дитячого здоров’я при університетському коледжі Лондона Марк Тебрюгге підсумовує, що "в цілому переважна більшість дітей та молоді має лише легку форму хвороби".

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Андрей Яковлев 46ec7505
    "Померли менше 1%"

    Так, 0% - це теж менше 1%.
    А журналюшки просто відпрацьовують свої брудні гроші.
  • Raccoonenko
    "Исследование, основанное на данных больниц не включает легкие случаи, в которых не требуется медицинская помощь. Более 90 детей, или 16%, не имели симптомов, поэтому, убеждены эксперты, настоящий показатель летальности у детей, вероятно, значительно ниже, чем определило исследования." - Цікаво, як діти без симптомів потрапили в лікарні і в статистику по коронавірусу? Прийшли в лікарню з гематомами після активної гульні, а їх на тестування на коронавірус відправили?
  • OA
    16% - это сколько человек?
    1% - это сколько человек?
    На всю Европу?
    А то проценты штука "хорошая", за ними информацию очень удобно скрывать.

    Например,в 50-х годах прошлого века на Земле ежегодно(!) малярией заболевали 300 миллионов (!) человек, а ежегодно от малярии умирали 3 миллионна (!) человек.
    Как это в сравнении с макароновирусом?
    Мало или много?
    Границы не закрывали, нет?
    Экономику не останавливали?
    Что же это онитак то, в 50-х годах?
    Неужто масок из марли нашить не догадались и впеддюривать их за деньги?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини