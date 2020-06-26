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Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні

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Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні
Глава держави взяв участь у церемонії підписання угоди щодо передачі ДП "Херсонський морський торговельний порт" у концесію грузинсько-швейцарській компанії-консорціуму "Рисоіл-Херсон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"У нас сьогодні прекрасна подія для України. Перш за все – для Херсонщини. У нас перша за всю історію незалежності України морська концесія. Я вітаю всіх", – сказав Зеленський.

Президент подякував парламенту й, зокрема, фракції "Слуга Народу", яка підтримала закон про концесію.

"Також хочу подякувати інвесторам. З ними ми проговорили найважливіші деталі – це збільшення робочих місць і нескорочення людей, які працюють. Збільшення заробітних плат. Будуть створюватися нормальні, законні умови, і жодного бандитизму. Мені здається, це логічно з точки зору країни, яку ми будуємо: вільну, ринкову, демократичну", – наголосив Глава держави.

Відповідно до угоди, концесіонер має забезпечити обсяги перевалки вантажів у 2030 році на рівні не менше 1,36 млн тонн за рік; протягом трьох з половиною років після закінчення перехідного періоду інвестувати в об’єкт концесії щонайменше 216 млн грн; здійснити внесок у розвиток місцевої інфраструктури щонайменше на 18 млн грн.

Також планується покращити якість стивідорних послуг, які здійснюються з використанням переданого в концесію майна, для споживачів.

Угода щодо передачі в концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт" і майна ДП "Адміністрація морських портів України" підписана на 30 років.

Концесіонер повинен щороку сплачувати концесійний платіж у розмірі щонайменше 12 млн гривень з урахуванням індексації та 7% від чистого доходу концесіонера.

Крім того, найближчим часом планується підписання концесійної угоди з катарським інвестором щодо спеціалізованого порту Ольвія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд розблокував концесію порту "Херсон", - Криклій

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Топ коментарі

  • Федор solovero
    Зеленский принял участие в церемонии подписания соглашения о первой морской концессии в Украине - Цензор.НЕТ 460
  • Леонид Богданов
    ленку так и держат под замком, где-то на "даче" - шоб в турцию не збежала от шмаркли..

    Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні - Цензор.НЕТ 6775
  • Вася Шевченко f77d76ba


    из Василия Рыбникова :
    ....Руководство государства перебралось в самое безопасное место страны - Херсонский порт. На дорогах пошаливают дальнобойщики. Универсальной валютой стала корабельная сосна. Президент Владимир Зеленский не теряет надежды построить Зе-ковчег и спасти на нем всех праведников.... - цитата
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