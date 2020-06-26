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Резерв тероборони: стрілецькі змагання малих тактичних груп відбулися на Київщині. ФОТО

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У Київській області відбулися командні змагання з прикладної стрільби Mutants Match-III, організовані громадською ініціативою Mutants Squad.

Матч відбувся 21 червня на спеціалізованій території у 45 км від столиці. Змагання 16 тактичних груп, серед яких були військовослужбовці резерву і запасу, спецпризначенці і спортсмени-чемпіони, проходили одночасно на 6 локаціях з переміщенням стрілецьких команд за круговим принципом. Партнером Mutants Match стало конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка".

Резерв тероборони: стрілецькі змагання малих тактичних груп відбулися на Київщині 01
Резерв тероборони: стрілецькі змагання малих тактичних груп відбулися на Київщині 02
Резерв тероборони: стрілецькі змагання малих тактичних груп відбулися на Київщині 03
Резерв тероборони: стрілецькі змагання малих тактичних груп відбулися на Київщині 04
Резерв тероборони: стрілецькі змагання малих тактичних груп відбулися на Київщині 05

На полігоні на учасників чекали вправи з подолання смуги перешкод, ведення вогню з укріплених позицій, евакуації поранених, зачистки міського середовища, відбиття нападу на автотранспорт під час руху тощо. Подібна програма не лише розвиває уміння конкретного бійця, а й дозволяє злагодити дії у групі в умовах бою. Вправи були побудовані таким чином, аби грамотна комунікація і командна робота давали значну перевагу над індивідуальними діями.

За словами організаторів, з часу крайнього матчу (у листопаді 2019-го – прим. ред) рівень команд суттєво підвищився. Кожен учасник відпрацював навички, що підвищать його ефективність в реальних бойових умовах. Подібні заходи є необхідними для підтримки професійного рівня бійців тероборони у мирних містах.

В рамках змагань учасники також мали можливість ознайомитись з тактико-технічними характеристиками і перевірити ходові якості броньованих машин "Варта" і "Новатор", які постачаються силовим відомствам України.


Резерв тероборони: стрілецькі змагання малих тактичних груп відбулися на Київщині 06
Резерв тероборони: стрілецькі змагання малих тактичних груп відбулися на Київщині 07
Резерв тероборони: стрілецькі змагання малих тактичних груп відбулися на Київщині 08

"Такі заходи, як Mutants Match направлені на формування резерву територіальної оборони та відпрацювання навичок роботи тактичних груп", – сказав генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Створення сприятливих тренувальних умов для діючих і колишніх військовослужбовців, а також цивільних стрільців – розумна інвестиція у систему національної безпеки та запорука оперативних і адекватних відповідей України на агресивні дії ворога.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Андрей Стадник
    Только не резерв теробороны от РВК, а "Украинский легион".
    Хотя, нормально.
    Нас снова не пригласили.
    Ну, не сильно и хотелось ))
    У нас стрелковый полигон ближе, чем 45км. ))
  • Андрей Стадник
    Изредка, раз в год, привозят цынки с 5,45 и несколько АК-74.
    Кто-то в облвоенкомате всерьез думает, что нас нужно чему-то учить.
    А выходит по другому.
    Собирать гильзы для их отчетности.
    Та щас ))
    Поставили щит, по быстрячку израсходовали, а потом уже со своих стволов учили штабных тактике боя.
    ==
    А вообще, в 15 были большие сборы в Дивичках. В Гончарівське на "Північну фортецю" киевлян резервистов не пригласили.
    Ну да. Энтузиасты, блин..
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Ясно-понятно, 7-й год войны, а резерв нашим маршалам-адмиралам и главное, самому Хенералисимусу абсолютно до одного места, одни тезы и концепции. Если что, спасайтесь как можете
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