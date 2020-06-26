"Шкарлет - це зашквар", - під Міносвіти мітингували проти призначення в.о. міністра. ФОТО

У будівлі Міністерства освіти і науки в Києві 26 червня дещо десятків людей зібралися на акцію проти призначення Сергія Шкарлета тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти і науки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент hromadske з місця подій.

Учасники мітингу тримали в руках плакати з написами "Шкарлет - це зашквар", "Шкарлет - найкращий студент Табачника (глави МОН при Януковичі)" і інші.

"Я не хочу, щоб відвертий плагіатор був міністром освіти і науки. Ми можемо констатувати, що Зеленський і його Офіс президента навмисно провели це рішення в парламент. Ми повинні зробити все, щоб Шкарлета швидше вигнати з крісла міністра", - заявив один з учасників акції Тарас Шамайда.

Нагадаємо, антиплагіатна ініціатива "Дисергейт" заявила про факти масштабного академічного плагіату в наукових працях Сергія Шкарлета. Крім того, Шкарлет в 2010 році балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів" президента-утікача Януковича.







