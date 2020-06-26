Слідчий втратив 1,2 млн грн, вилучених під час обшуку, - ДБР

ДБР повідомило про підозру ексслідчому Голосіївського Управління поліції ГУ Нацполіції в м.Києві. Він підозрюється в неналежному зберіганні грошових коштів, вилучених під час обшуку, що призвело до їх втрати (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГБР.

У 2018 році слідчий під час обшуку на одному з підприємств в рамках досудового розслідування кримінального провадження вилучив грошові кошти в сумі 1,2 млн гривень. Через неналежне зберігання речових доказів, засоби, вилучені правоохоронцем, були втрачені.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У разі доведення провини, колишньому слідчому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

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