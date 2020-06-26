Прокуратура Нідерландів про справу МН17: Немає жодних доказів запуску ракети "повітря-повітря"

Нідерландські прокурори відкидають звинувачення адвокатів одного з чотирьох підозрюваних у справі МН17 – підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова, у недостатності доказів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Прокурори вважають безпідставними закиди захисту Пулатова, який наполягає, що розслідування незавершене, зокрема, щодо "сценарію військового літака", який начебто міг збити МН17.

"Таке клопотання може бути задоволене лише у разі, якщо такий сценарій правдоподібний. Інформація щодо вивчення такої версії вже є в матеріалах справи", - зазначив нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе.

Він також наголосив, що усі докази вказують на те, що МН17 знищив "Бук".

"Є докази, що свідчать про те, що сценарій військового літака неможливий. Зокрема, пошкодження "Боїнга", фрагменти, виявлені в тілах загиблих, дані з радарів, покази свідків, фото та відео вказують на те, що MH17 знищив "Бук", - підкреслив представник обвинувачення. За словами прокурора, захист спочатку має довести, що основна версія має сумнівні докази, чого зроблено не було.

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Після перерви слово взяв нідерландський прокурор Тайс Бергер, який також наголосив, що є багато доказів, які вказують на використання ракети "Бук", і жодних, які б говорили про запуск ракети "повітря-повітря".

Нагадуємо, 8 червня почався другий блок судових слухань у справі МН17. У суді прокурори оприлюднювали деталі розслідування. Потім захист мав змогу відреагувати на все, що було представлено прокурорами у суді.

У березні 2020 року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом. Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

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