Зеленський про затримання Балоня: "Нема "наші - не наші", є "вкрав - сідай"

Президент Володимир Зеленський під час відвідання Херсонської області прокоментував затримання голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

Він сказав, що дізнався про можливу корупцію призначеного ним чиновника кілька днів тому від Служби безпеки України.

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"Закон один для всіх. Як тільки я отримав цю інформацію, відразу сказав, що звільню главу ОДА, а правоохоронні органи мають займатися всім іншим. Нема "наші - не наші", є "вкрав - сідай". Ось і все", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря.

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