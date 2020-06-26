Зеленський доручив "слузі народу" Корявченкову відродити ФК "Кривбас": "Не тому, що ми з Кривбасу, просто неправильно закривати клуби"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це Зеленський розповів під час відвідин нового поля на стадіоні "Енергія" в Новій Каховці.
Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що місцева "Енергія" постійно змагається з "Гірником" з Кривого Рогу.
Це зацікавило Зеленського.
"Гірник нормальний клуб. Був ще Кривбас. На жаль, закрили. Я цьому, нашому Юрію Корявченкову ... ми йому поставили завдання, він зараз говорить з федерацією, щоб у Кривому Розі "Кривбас" повернути. Навіть не тому, що ми з Кривбасу. Просто неправильно закривати клуби", - сказав він.
ФК "Кривбас" засновано в 1927 році. З 1992 до 2013 року виступав у вищій лізі чемпіонату України, після чого був розформований. У 1999 і 2000 роках "Кривбас" ставав бронзовим призером чемпіонату України.
У 2015-2018 роках однойменний клуб брав участь в аматорському чемпіонаті Дніпропетровської області.