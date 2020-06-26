Замані, який очолював Генштаб ЗСУ за Януковича, повідомлено про підозру в зраді

Повідомлено про підозру колишньому начальнику Генерального штабу Збройних Сил України у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України) при співучасті з експрезидентом України Януковичем та двома колишніми міністрами оборони України (Лебедєвим та Саламатіним)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, ексначальник Генерального штабу ЗСУ за співучасті з експрезидентом України Януковичем і двома колишніми міністрами оборони (Павлом Лебедєвим та Дмитром Саламатіним) України впродовж 2012-2014 років здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних Сил України, яке полягало в скороченні чисельності, розформуванні окремих військових частин і підрозділів, зміну місця дислокації тощо. Такі дії відбувалися зокрема на території Автономної Республіки Крим, що пізніше призвело до окупації півострова.

Таким чином, чиновники надали іноземній державі - Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

Володимир Замана обіймав посаду начальника Генштабу ЗСУ в період з 18 лютого 2012 по 19 лютого 2014.

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