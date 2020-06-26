Замані, який очолював Генштаб ЗСУ за Януковича, повідомлено про підозру в зраді
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, ексначальник Генерального штабу ЗСУ за співучасті з експрезидентом України Януковичем і двома колишніми міністрами оборони (Павлом Лебедєвим та Дмитром Саламатіним) України впродовж 2012-2014 років здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних Сил України, яке полягало в скороченні чисельності, розформуванні окремих військових частин і підрозділів, зміну місця дислокації тощо. Такі дії відбувалися зокрема на території Автономної Республіки Крим, що пізніше призвело до окупації півострова.
Таким чином, чиновники надали іноземній державі - Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років із конфіскацією майна.
Володимир Замана обіймав посаду начальника Генштабу ЗСУ в період з 18 лютого 2012 по 19 лютого 2014.