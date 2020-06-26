Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування. АНОНС
Чим насправді дихає країна - у "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013);
Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007-2010);
Ірина Верещук, народна депутатка, "слуга народу";
Михайло Добкін, народний депутат VIII скликання;
Єлизавета Ясько, народна депутатка, "слуга народу", голова української делегації в ПАРЄ;
В'ячеслав Кириленко, ексвіцепрем'єр-міністр України з гуманітарних питань;
Андрій Заблоцький, голова Державного агентства лісових ресурсів України;
Єгор Фірсов, виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України (2019 - травень 2020)
Василь Онутчак, міський голова Яремча;
Кшиштоф Зануссі, польський режисер, кінопродюсер;
Андрій Зубов, російський вчений-історик;
Емануеліс Зінгеріс, член Сейму Литовської Республіки;
Наталя Гуменюк, журналістка.
Вони говорять, а вирішує народ.