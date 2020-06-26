Що насправді росіяни думають про Путіна, - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування. АНОНС

Перше ексклюзивне опитування: чого найбільше бояться росіяни? Чи підтримують вони політику Путіна щодо України? Чи впорається влада з повінню на Західній Україні? Чому РФ намагається приватизувати перемогу у Другій світовій війні?