При впровадженні "електронного суду" має бути забезпечений захист адвокатської таємниці, - НААУ

Представники Національної асоціації адвокатів України і Державної судової адміністрації України обговорили питання забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) і її підсистеми "Електронний суд".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НААУ, передають Українські Новини.

Голова робочої групи НААУ з питань впровадження електронного правосуддя в Україні Валентин Гвоздій зазначив, що адвокатська спільнота надзвичайно зацікавлена в тому, щоб при розробці змін до процесуальних кодексів, які стосуються роботи "Електронного суду", була врахована позиція адвокатів.

"Саме ми – адвокати - будемо тим "першим фронтом", який буде користуватися цими сервісами в інтересах наших клієнтів. Нас цікавить зручність користування і надійність системи. Коли ми говоримо про надійність – мається на увазі в першу чергу захист персональних даних і захист тієї інформації, яка містить адвокатську таємницю", - підкреслив він.

Гвоздій запропонував забезпечити під’єднання адвокатів до підсистеми "Електронний суд" через особистий кабінет адвоката в ЄРАУ.

"Тоді б у вас автоматично відбувалася ідентифікація фізичної особи як адвоката, ви б в режимі реального часу бачили, чи не зупинені його повноваження",- зазначив Гвоздій.

Заступник голови Державної судової адміністрації Сергій Чорнуцький зазначив, що в питанні інтеграції ЄРАУ і "Електронного суду" бачення НААУ і ДСА повністю збігаються.

Представники НААУ також запропонували використовувати в підсистемі "Електронний суд" важливе напрацювання, яке використовується в ЕРАУ – можливість генерації електронних ордерів адвокатів. Також Асоціація представила свої пропозиції щодо проекту змін до процесуальних кодексів для забезпечення ефективної роботи ЄСІТС і "Електронного суду".

Зокрема, голова Комітету НААУ з адміністративного права та заступник голови Комітету НААУ з кримінального права Юрій Бауман надав дуже важливі пропозиції до Кримінально-процесуального кодексу України та до Кодексу адміністративного судочинства про функціонування "Електронного суду". А заступник голови комітету НААУ захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Юрій Григоренко звернув увагу на те, що необхідно окремо передбачити специфіку роботи арбітражних керуючих і внести відповідні зміни до їх особистих кабінетів.

Учасники зустрічі домовилися, що представники НААУ наступного тижня нададуть усі свої пропозиції змін до процесуальних кодексів в електронному вигляді, а ще за тиждень НААУ і ДСА проведуть наступну зустріч і продовжать дискусію з питань вдосконалення функціонування електронного судочинства.

Нагадаємо, раніше голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк в інтерв'ю ADVOKAT POST повідомив, що підсистема "Електронний суд" запрацює в червні в тестовому режимі, а в майбутньому вся судова система зможе користуватися її перевагами. Він зазначав, що всі учасники процесу будуть матимуть право доступу до електронної справи через відповідний кваліфікований електронний підпис.