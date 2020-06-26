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Херсонські ЗМІ відмовилися публікувати новини про візит Зеленського

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Херсонські ЗМІ відмовилися публікувати новини про візит Зеленського
Херсонська ОДА не акредитувала низку місцевих ЗМІ для висвітлення візиту в регіон президента Володимира Зеленського. У відповідь видання бойкотують його візит і публікують іронічні новини або порожні сторінки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Детектор Медіа".

Облдержадміністрація не опублікувала анонс про візит президента Зеленського, висвітлювати його поїздку запросили тільки центральні ЗМІ.

Місцеві ЗМІ оголосили бойкот візиту президента і стали публікувати сатиричні новини про перебування Зеленського в Херсоні або порожні сторінки.

Після виходу таких "новин" облдержадміністрація запросила деяких місцевих журналістів. Їх запрошували індивідуально, анонс про акредитацію не оприлюднювали.

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Херсонські ЗМІ відмовилися публікувати новини про візит Зеленського 10


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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    херсонские журналисты - умнички! реально, красавцы!
  • Чип
    Пустой человек не заслуживает и пустых страниц.
  • Алекс Мышкевич
    більшого знущання не зазнавав жодний президент України !!!!!

    бувало всіляке, але щоб отак, ПОРОЖНІМИ СТОРІНКАМИ, то в перший раз !!!
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