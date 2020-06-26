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Російський суд заочно заарештував журналіста Муждабаєва

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Російський суд заочно заарештував журналіста Муждабаєва
Суд у Москві санкціонував арешт журналіста, заступника генерального директора телеканалу ATR Айдера Муждабаєва, якого в Росії звинувачують у закликах до тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс"

Російський суд задовольнив клопотання слідчого про обрання Муждабаєву запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно.

Термін арешту у вигляді двох місяців має обчислюватися з моменту затримання журналіста на території РФ або його екстрадиції в країну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни оголосили журналіста Муждабаєва в міжнародний розшук за "тероризм"

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Пук в лужу от кремлефашистов. Это ж каким нужно быть идиотом, чтобы ездить в ********.
  • Евгений Тим
    Айдер молодець! Ну і звичайно - Смерть російським окупантам Бажаю москалям, щоб Москва знову згоріла!
  • Andriy Kalnyshevsky
    у зебилов и кацапов и враги общие
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