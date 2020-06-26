Facebook офіційно перейшов до використання Kyiv при позначенні української столиці, - Кулеба

Соціальна мережа Facebook офіційно перейшла до використання Kyiv при позначенні української столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 26 червня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Інженери соцмережі переключили все на використання Kyiv. Раніше, якщо ви хотіли позначити нашу столицю, то першою опцією за визначенням алгоритм пропонував Kiev. Відтепер це буде Kyiv - адреси та місця, в яких згадується столиця України, використовуватимуть саме таку транслітерацію з української, а не російської мови", - пояснив міністр.

За його словами, те саме стосується і відміток відвідуваних місць.

"Користувачі бачитимуть першою пропозицією саме Kyiv. Навіть якщо шукали неіснуючий Kiev", - сказав Кулеба.

Також він зазначив, що виставлені раніше теги і позначки ще існують, оскільки їх не можна поміняти "заднім числом".

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