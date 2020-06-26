Місцевих журналістів не пустили до Зеленського через коронавірус, - Херсонська ОДА

У Херсонській облдержадміністрації відсутність акредитації для місцевих ЗМІ на візит Зеленського пояснили коронавірусом.

Пояснення опубліковано на сторінці ОДА в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулась чудова та значуща пресподія для Херсонської області за участю президента України та представників уряду", - сказано в повідомленні.

"У зв’язку зі збільшенням числа випадків захворювання на COVID-19 та щоденну фіксацію антирекордів інфікувань кількість присутніх представників ЗМІ на заході була обмежена. Ми були вимушені сфокусуватись на медіаканалах, які мають більше поширення та охоплюють більшу аудиторію. Було зроблено акцент на зареєстрованих ЗМІ, тому що це подія високого рівня, яка має бути фахово висвітлена із дотриманням стандартів журналістики та журналістської етики", - стверджують в ОДА.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні херсонські ЗМІ влаштували бойкот візиту в регіон президента Володимира Зеленського. Видання почали публікувати сатиричні новини про президента або порожні сторінки.

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