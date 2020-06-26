На виробництві крабових паличок в Одеській області спалах COVID-19

В Одеській області зафіксували спалах коронавірусу на підприємстві з виробництва крабових паличок і в психоневрологічному диспансері.

Про це головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Протягом останніх чотирьох тижнів спостерігається тенденція до зростання захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19. За останній тиждень, у порівнянні з попереднім, захворюваність за лабораторно підтвердженими випадками зросла у 2,3 разу. Зростання захворюваності відбулося переважно за рахунок Болградського, Ізмаїльського, Ананьївського районів. У Балтському районі рівень захворюваності зріс на 41%", - розповів він.

За словами Гончарова, у Чорноморську стався спалах коронавірусу на підприємстві "Аквафрост", яке виготовляє крабові палички. Наразі COVID-19 виявлено в 11 працівників. Від 24 червня підприємство припинило роботу за рішенням місцевої комісії з ТЕБ та НС.

До того ж упродож останніх двох днів у психоневрологічному диспансері, що у місті Балта, було виявлено 62 випадки захворювання серед співробітників і підопічних.

Як з’ясувалося, джерело зараження в диспансері - співробітник, який контактував із хворим членом сім`ї, де не дотримувалися самоізоляції. Першою в цій сім`ї захворіла жінка, яка вела підприємницьку діяльність в місті Подольськ, де раніше був жорсткий карантин.

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