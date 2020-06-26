У Швейцарії засудили ексдепутата Мартиненка до 2 років і 4 місяців за ґратами, - ЗМІ

Колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка засуджено Федеральним кримінальним судом Швейцарії до 28 місяців ув'язнення за відмивання EUR 2,8 млн.

Про це з посиланням на три джерела повідомляють журналісти проєкту "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

"Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько EUR 2,8 млн через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання", - повідомляють "Схеми".

За даними журналістів, суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із Мартиненком фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ і САП.

Зокрема Мартиненкові оголосили покарання у вигляді 28 місяців ув'язнення, 12 з яких "безумовного відбування", а Скаленкові - 24 місяці ув'язнення.

Засідання кримінальної палати Федерального кримінального суду відбулося 26 червня о 14:00 за місцевим часом у місті Беллінцона.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року НАБУ і САП затримали Мартиненка за підозрою у справі про розтрату коштів ДП ​​"СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн дол. США.

22 квітня як запобіжний захід суд відпустив його на поруки 15 депутатів парламенту, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.

НАБУ підозрює Мартиненка у вчиненні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу.

У січні 2018-го суд відмовився продовжувати покладені на колишнього народного депутата Миколу Мартиненка зобов'язання.

3 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд Києва передав кримінальне провадження, в якому фігурує колишній народний депутат України Микола Мартиненко, у Вищий антикорупційний суд України.