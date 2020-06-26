Угорщина направить інженерний батальйон для подолання наслідків негоди на заході України
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розпорядився направити в Україну багатонаціональний інженерний батальйон "ТИСА".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці голова українського МЗС Дмитро Кулеба.
"Щиро вдячний, що мій колега і друг Петер Сійярто так швидко відгукнувся на українську пропозицію залучити Багатонаціональний інженерний батальйон "ТИСА" для подолання наслідків негоди в західних українських областях. Саме так мають діяти справжні партнери та добрі сусіди", - написав він.