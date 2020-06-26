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Угорщина направить інженерний батальйон для подолання наслідків негоди на заході України

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Угорщина направить інженерний батальйон для подолання наслідків негоди на заході України
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розпорядився направити в Україну багатонаціональний інженерний батальйон "ТИСА".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Щиро вдячний, що мій колега і друг Петер Сійярто так швидко відгукнувся на українську пропозицію залучити Багатонаціональний інженерний батальйон "ТИСА" для подолання наслідків негоди в західних українських областях. Саме так мають діяти справжні партнери та добрі сусіди", - написав він.

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Топ коментарі

  • belge
    "Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сийярто так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды.

    Что ты ему наобещал, падло?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    даже не знаешь - радоваться или переживать...
    ибо Сиярто тот еще... альтруист
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    о ***.. зеленые мадяро-чепушилы готовят оккупацию западной Украины !?
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