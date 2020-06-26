Новини

Незаконна вирубка лісу за 3 роки завдала збитків більш ніж на півмільярда гривень, - колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов

2 41951
Незаконна вирубка лісу за 3 роки завдала збитків більш ніж на півмільярда гривень, - колишній в.о. глави Держекоінспекції Фірсов
Колишній виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов вважає, що основною причиною паводків на заході України є варварська вирубка лісу.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"За три роки збитків щодо незаконної вирубки лісу було завдано більше ніж на півмільярда гривень", - сказав Фірсов.

Він пропонує проаналізувати ситуацію і визнати, що однією з основних її причин є незаконні рубки лісу.

"Можна приймати концепції, можна приймати важливіші закони, піднімати штрафи. Але поки не буде конкретного покарання, конкретної людини в лісгоспі, проти якої було би слідство, яка б сіла за ґрати - ми ось так будемо по колу ходити. І не дай боже, щоб через декілька років була така сама ситуація", - додав Фірсов.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • botoks
    а кто рубил лес? козаченьки или агенты кремля ?...
  • Вальд Ще
    Фірсов і шо ти зробив на посаді?
    Інспектор куєв
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    То есть кто-то ложил себе бабло в карман, вырубая лес. Кто-то занимался незаконной застройкой. Кто-то засирал мусором всё, что можно. А теперь бюджет Украины будет спонсировать восстановление после все этого? Разве справедливо?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини