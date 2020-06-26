На ліквідацію наслідків повені виділять більше грошей, - Аваков
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас зараз у резервному фонді, яким розпоряджається Кабінет Міністрів, є 4,1 млрд. З яких прийнято рішення зараз 762 млн виділити по 6 суб'єктах, щоб використовувати негайно за ці 2 дні. І після цього скласти план щодо інших позицій", - сказав він.
За словами Авакова, найбільше коштів піде на допомогу постраждалим в Івано-Франківській області, також допомагатимуть жителям Львівської, Тернопільської, Чернівецької та частково Рівненської областей.
"Ці гроші теж діляться на кілька частин. Одні гроші - для того, щоб допомогти людям. Наприклад, вчора ми дивилися: знесено 2 будинки, люди перейшли жити до мами, до тата, і так далі. Цим людям потрібно дати правильну, справедливу дотацію, щоб вони могли побудувати будинок або відновити щось у себе"- сказав Аваков.
"22 тисячі городів і садів людей у цих 4 областях знищено. У них не буде ні картоплі, ні помідорів, дерева поламані. Це те, з чого люди жили. ... Це колосальний збиток, який нам треба думати, як компенсувати", - додав він.