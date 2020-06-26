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На ліквідацію наслідків повені виділять більше грошей, - Аваков

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На ліквідацію наслідків повені виділять більше грошей, - Аваков
762 млн грн, які уряд виділив на ліквідацію наслідків паводків на Західній Україні - це тільки перша частина грошей, допомога від держави буде більшою.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас зараз у резервному фонді, яким розпоряджається Кабінет Міністрів, є 4,1 млрд. З яких прийнято рішення зараз 762 млн виділити по 6 суб'єктах, щоб використовувати негайно за ці 2 дні. І після цього скласти план щодо інших позицій", - сказав він.

За словами Авакова, найбільше коштів піде на допомогу постраждалим в Івано-Франківській області, також допомагатимуть жителям Львівської, Тернопільської, Чернівецької та частково Рівненської областей.

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"Ці гроші теж діляться на кілька частин. Одні гроші - для того, щоб допомогти людям. Наприклад, вчора ми дивилися: знесено 2 будинки, люди перейшли жити до мами, до тата, і так далі. Цим людям потрібно дати правильну, справедливу дотацію, щоб вони могли побудувати будинок або відновити щось у себе"- сказав Аваков.

"22 тисячі городів і садів людей у цих 4 областях знищено. У них не буде ні картоплі, ні помідорів, дерева поламані. Це те, з чого люди жили. ... Це колосальний збиток, який нам треба думати, як компенсувати", - додав він.

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Топ коментарі

  • Лариса fb3d953c
    Из своего кармана выделяй, Аваков и Зеленский пусть отстегивает. Вы закрывали глаза на вырубку и кражу лесов Украины , никто не наказан, никто не компенсировал миллиардные убытки и эти паводки следствие этих преступлений. Лес весь вырубили, Карпаты лысые. Деревья не высаживаются взамен.Экология угроблена. Вот результат преступного правления.
  • belge
    Вот это жнива чувакам: коронавирус, наводнение... А год же ещё не закончился - если повезёт, может даже землетрясение. Это ж сколько бабла неконтролируемого сами себе выделят..
  • Чип
    А какое отношение Аваков имеет к паводку,почему не занимается своими прямыми обязанностями.У нас везде и повсуду чем бы не заниматься лиш бы не работать.Прямо Плесов.
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