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У деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт, - Шмигаль

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У деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає, що в деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт через поширення коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

"Є зростання кількості хворих. Щодо закриття транспорту - це можливо в деяких містах і областях. Не виключено, що в окремих містах чи областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутися до закриття транспорту", - зазначив Шмигаль.

Він пояснив, що все залежатиме від завантаженості ліжко-місць у лікарнях, темпів приросту хворих і деяких інших показників.

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Топ коментарі

  • Вальд Ще
    Дай вам волю ви б усе зупинили не
  • belge
    Дениска, иди нахер со своими рассказами. И Стёпу с Ляшком забирай, двух сказочников.
  • Yakov Yakov
    виродки дорвалися до влади.
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