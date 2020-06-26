Через зростання випадків інфікування COVID-19 в Київській області обмежено проведення масових заходів і скорочено час роботи громадського харчування та розважальних закладів, - ОДА

У Київській області Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні ухвалила скоротити максимально допустиму кількість осіб при проведенні масових заходів до 10, а також скоротити до 22.00 час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Найголовніші питаннями порядку денного: про протиепідемічний стан на території Київської області, пов’язаний із коронавірусом і про виконання заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування", – говориться в повідомленні.

Крім того, розглядалися питання пов'язані з посиленням карантину, а саме:

– завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 (в області це 21,33 % (норма – менше 50%);

– середня кількість ПЛР-тестувань. Зараз – 39,68 (норма – понад 24 % на 100 тис. населення за останні 7 днів);

– коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. Нині 6,5 % (норма менше 11%);

– динаміка зростання випадків інфікування COVID-19. Маємо 51,28% (норма не більше 10%).

З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у Київській області ознак для посилення протиепідемічних заходів (показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить останні три дні більше 10%), відповідно до подання головного санітарного лікаря області, комісія вирішила з п'ятниці, 26 червня 2020, запровадити такі обмеження:

– проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) у приміщеннях, встановити максимально допустиму кількість осіб – 10, за умови дотримання епідеміологічних правил;

– час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності скоротити до 22 години.

Крім того, посилено контроль:

– за дотриманням протиепідемічних заходів при здійсненні регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні;

– за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках, в закладах торгівлі, харчування, дитячих дошкільних навчальних закладах;

– встановити контроль щодо безумовного виконання суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів під час погіршення протиепідемічної ситуації в області.

"Обмеження впроваджено до поліпшення епідеміологічної ситуації у Київській області", – повідомили в КОДА.

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