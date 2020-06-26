53,6% росіян не хочуть, щоб Путін залишався на посаді президента до 2036 року, - опитування Open Media Foundation. ІНФОГРАФІКА
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Більшість опитаних громадян РФ не хоче бачити Володимира Путіна на посту президента країни до 2036 року.
Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного Open Media Foundation. Результати дослідження були представлені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Так, 53,6% опитаних сказали що не хотіли б, щоб Путін залишався на посаді президента РФ до 2036 року.
20,4% опитаних хочуть, щоб Путін зберіг свій пост до 2036 року.
Ще 26% не змогли дати відповідь.
Опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю з 16 по 24 червня 2020 року. Вибірка становить 1600 осіб, похибка - 3%.