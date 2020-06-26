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Майже 1/3 росіян не схвалює політику Путіна щодо України, - опитування Open Media Foundation. ІНФОГРАФІКА

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Майже 1/3 росіян не схвалює політику Путіна щодо України, - опитування Open Media Foundation. ІНФОГРАФІКА
Кількість росіян, які не підтримують політику Путіна щодо України, виявилася більшою за кільксть тих, хто вважає її правильною. Але найбільше респондентів не змогли відповісти на це запитання.

Такими є результати телефонного опитування, проведеного Open Media Foundation. Результати дослідження були представлені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

31,6% опитаних сказали, що не схвалюють політику Путіна щодо України.

Правильною її вважають 30% опитаних росіян.

38,4% опитаних не змогли відповісти на це запитання.

При цьому серед тих, хто не підтримує політику Путіна стосовно України 64% вважають себе прихильниками ліберальної ідеології, 4% - прихильниками імперської ідеології і 32% не визначилися.

Опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю з 16 по 24 червня 2020 року. Вибірка становить 1600 осіб, похибка - 3%.

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Майже 1/3 росіян не схвалює політику Путіна щодо України, - опитування Open Media Foundation 01

Майже 1/3 росіян не схвалює політику Путіна щодо України, - опитування Open Media Foundation 02

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Топ коментарі

  • belge
    38,4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

    Ну, правильно. Я только что своего кота спросил - тот же эффект.
  • kelman muksat
    Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 1279
  • Welt Schmerz
    Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 6018 Суть пробліми:

    Почти 1/3 россиян не одобряют политику Путина в отношении Украины, - опрос Open Media Foundation - Цензор.НЕТ 5290
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