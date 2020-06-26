Майже 1/3 росіян не схвалює політику Путіна щодо України, - опитування Open Media Foundation. ІНФОГРАФІКА
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Кількість росіян, які не підтримують політику Путіна щодо України, виявилася більшою за кільксть тих, хто вважає її правильною. Але найбільше респондентів не змогли відповісти на це запитання.
Такими є результати телефонного опитування, проведеного Open Media Foundation. Результати дослідження були представлені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
31,6% опитаних сказали, що не схвалюють політику Путіна щодо України.
Правильною її вважають 30% опитаних росіян.
38,4% опитаних не змогли відповісти на це запитання.
При цьому серед тих, хто не підтримує політику Путіна стосовно України 64% вважають себе прихильниками ліберальної ідеології, 4% - прихильниками імперської ідеології і 32% не визначилися.
Опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю з 16 по 24 червня 2020 року. Вибірка становить 1600 осіб, похибка - 3%.