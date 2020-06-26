Підстав для дострокового розпуску ВР немає, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки, що президент може розпустити парламент, і дострокові вибори до ВР відбудуться разом із місцевими 25 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це спікер сказав в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю ввечері.

"Припущення можуть бути різними, але я намагаюся діяти за принципом: "Якщо не знаєш, як робити, - роби за законом". Хотів би нагадати всім своїм колишнім колегам, тому що нещодавно в минулому я також був експертом, політичним аналітиком, - виключно визначені підстави дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. Станом на сьогодні жодна з них не є підставою для того, щоб достроково припинити повноваження Верховної Ради України ІХ скликання", - сказав Разумков.

Голова ВР нагадав, що парламент має імунітет на рік після дострокових виборів, які відбулися влітку минулого року.

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"Цей час також не вийшов. І я впевнений, що і в подальшому Верховна Рада буде демонструвати свою роботу, і підстав, передбачених Конституцією, для дострокового припинення повноважень Верховної Ради у Президента не буде. Я впевнений, що всі повинні діяти в межах свої повноважень та основного закону нашої держави", - зазначив Дмитро Разумков.