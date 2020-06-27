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Шарій спокійно може повернутися в Україну, - Офіс генпрокурора. ДОКУМЕНТ

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Шарій спокійно може повернутися в Україну, - Офіс генпрокурора. ДОКУМЕНТ
Проти російського пропагандиста Анатолія Шарія в Україні немає жодної кримінальної справи. Він може повернутися в країну і безперешкодно пересуватися її територіією.

Про це сказано у відповіді Офісу генерального прокурора на запит депутата "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ. Відповідь ОГП Мотовиловець опублікував у фейсбуці.

"Згідно з відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань, наразі Шарій не має процесуального статусу підозрюваного чи обвинуваченого в одному кримінальному провадженні", - сказано в документі.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що немає обставин, які заважали б безперешкодному поверненні Шарія в Україну або обмежували його вільне пересування  територією країни.

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Шарій спокійно може повернутися в Україну, - Офіс генпрокурора 01
Шарій спокійно може повернутися в Україну, - Офіс генпрокурора 02

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Топ коментарі

  • Леонид Богданов
    а кто бы сомневался?
    шмарий - лучший друг зебилов и зебильной власти! на одного хозяина из рашки работают, одни и те же фейки постят...
  • Vadym Tsyrkalyuk
    вата вату не трогает, только патриотов
  • Vadym Tsyrkalyuk
    российский пропагандист может спать спокойно, а врач патриот сядет в тюрьму за слова про зелоха
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