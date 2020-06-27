Німецькі поліцейські підозрюють у вбивстві Хангошвілі ще одного росіянина, - ЗМІ

За даними правоохоронних органів Німеччини, громадянин РФ Роман Д. міг бути співучасником у вбивстві чеченця Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

Про це повідомляє німецький журнал Der Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Федеральна прокуратура Німеччини і Федеральне відомство з кримінальних справ вийшли на слід другого росіянина, який може бути причетним до вбивства в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі).

Німецькі силові відомства підозрюють в участі в підготовці злочину російського громадянина Романа Д. із Санкт-Петербурга. Втім, слідство вважає, що це несправжнє ім'я.

За даними видання, 3 серпня 2019 року підозрюваний приїхав з Білорусі до Польщі на автомобілі Infinity Q50. Він не викликав підозр у прикордонників.

У заявці на отримання шенгенської візи Роман Д. вказав, що працює в тій самій петербурзькій фірмі "Руст", що і затриманий і обвинувачений у цій справі Вадим Красиков. Ця компанія практично не має обігу, зауважує видання.

Крім того, двоє росіян в один день подали документи на отримання закордонного паспорта і на візу.

Ще один збіг - згідно з даними мобільних телефонів, обвинувачений Красиков і підозрюваний Роман Д. за кілька місяців до нападу були в підмосковному Оріхово-Зуєво, де тренуються спеціальні сили ФСБ.

Якою саме була роль Романа Д. в підготовці нападу на Хангошвілі в берлінському парку Малий Тіргартен, поки незрозуміло, пише Der Spiegel.

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Нагадаємо, Хангошвілі був убитий у Берліні влітку 2019 року. Його застрелили в центрі міста в районі Тіргартен, коли він йшов у мечеть. За підозрою у вбивстві затримали громадянина Росії Вадима Красикова. Влада Німеччини стверджує, що просили у Росії допомоги в розслідуванні, але та не надавала інформацію. Через це Німеччина оголосила персонами нон-грата двох співробітників посольства РФ у ФРН. У відповідь Росія оголосила про вислання двох працівників дипмісії ФРН у Москві.

18 червня Генпрокуратура Німеччини висунула обвинувачення на адресу громадянина Росії Вадима К. За версією слідства, обвинувачений отримав "замовлення з державного відомства центрального управління Російської Федерації ліквідувати грузинського громадянина чеченського походження".

19 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ФРН залишає за собою право на нові заходи щодо РФ у зв'язку з убивством Хангошвілі, вони будуть залежати від ходу суду.