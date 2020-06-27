Пандемія COVID-19 розвивається так само, як "іспанка", друга хвиля може вбити мільйони людей, - ВООЗ

Друга хвиля епідемії коронавірусу може виявитися набагато сильнішою за першу і вбити мільйони людей у всьому світі.

Про це заявила Раньєрі Гуерра, помічниця гендиректора ВООЗ зі стратегічних питань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За її словами, поки пандемія триває так, як і припускали у ВООЗ, і за сценарієм, схожим на іспанський грип на початку 20-го століття.

"Іспанський грип поводився так само, як і COVID: влітку він відступив і люто відновився у вересні і жовтні, внаслідок чого під час другої хвилі померли 50 мільйонів людей", — сказала вона.

Раніше ВООЗ попередила про ризики для української системи охорони здоров’я через стрімке зростання нових випадків інфікування коронавірусом.

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