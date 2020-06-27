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Пандемія COVID-19 розвивається так само, як "іспанка", друга хвиля може вбити мільйони людей, - ВООЗ

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Пандемія COVID-19 розвивається так само, як "іспанка", друга хвиля може вбити мільйони людей, - ВООЗ
Друга хвиля епідемії коронавірусу може виявитися набагато сильнішою за першу і вбити мільйони людей у всьому світі.

Про це заявила Раньєрі Гуерра, помічниця гендиректора ВООЗ зі стратегічних питань,  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За її словами, поки пандемія триває так, як і припускали у ВООЗ, і за сценарієм, схожим на іспанський грип на початку 20-го століття.

"Іспанський грип поводився  так само, як і COVID: влітку він відступив і люто відновився у вересні і жовтні, внаслідок чого під час другої хвилі померли 50 мільйонів людей", — сказала вона.

Раніше ВООЗ попередила про ризики для української системи охорони здоров’я через стрімке зростання нових випадків інфікування коронавірусом.

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Топ коментарі

  • Єва Знаменита
    Это ВОЗ зря опубликовала.
    Ща слуги урода следующие 500 тонн масок паковать будут.
    Ждемс видосики о нехороших дальнобойщиках.
  • Solomon c5c4359c
    Да 72% пофиг, абы паликмахерские открыли.
  • Solomon c5c4359c
    Надо брать расписку, не веришь в Ковид, не лечите меня если заболею, сдохну под забором.
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