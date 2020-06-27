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Для прийому хворих на COVID-19 готують лікарні другої і навіть третьої хвилі, - Степанов

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Для прийому хворих на COVID-19 готують лікарні другої і навіть третьої хвилі, - Степанов
Заповненість ліжок у деяких лікарнях досягає 60%. Тому вже почали готувати до прийому лікарні другої і третьої хвилі.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас в деяких областях зростання дуже велике і велике навантаження на лікарні першої хвилі. Ми вже почали розгортати лікарні другої і третьої хвилі", - розповів Степанов.

За словами міністра, в цілому по Україні середній показник заповнюваності лікарень пацієнтами з COVID-19 становить 16%, але в окремих регіонах він перевищив 60% і 50%.

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Степанов підкреслив, що зупинити активне зростання захворюваності COVID-19 можна, якщо українці будуть дотримуватися рекомендацій МОЗ.

"Давайте дотримуватися тих правил і рекомендацій, які ми даємо. Давайте користуватися масками, антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції. Тоді ризик захворіти набагато зменшиться", - сказав міністр.

Водночас, за словами Степанова, завдяки професійній роботі лікарів вдалося знизити показник летальності від COVID-19. На сьогодні в Україні він становить 2,6%, тоді як в Німеччині - 4%, в Іспанії - 9,5%.

Топ коментарі

  • Эрнесто Ча
    Мабуть ніхто вам не вірить вже. Й тому навряд чи й це правда. А враховуючи, що ви ще й рукожопі - то і взагалі невірогідно. Мало хто тепер ходить в масках. Багато просто зовсім ігнорують. Це ще й через те, що люди хочуть повноцінно жити, а не виживати поряд з рукожопами.
  • Максим Атаманюк 044e8751
    В Україні лікарів як псів. Людей силою затягують в лікарні. А брехня про переповнення лікарень, тільки від того що всіх з коронавірусом звозять в одну лікарню.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    мастера спорта по ковид облажались...
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