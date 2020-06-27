Рада може заборонити продаж і оренду нерухомості без ріелторів

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону "Про ріелторську діяльність". Він передбачає виведення ріелторської галузі з тіні. Ріелтори повинні будуть мати ліцензії, а об'єкти нерухомості занесуть до реєстру.

Текст законопроєкту (№3618) розміщено на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Як його автори вказані 32 депутати із різних політичних сил, серед яких - Наталуха, Кубів, Радуцький, Тарута, Стефанчук, Брагар.

Йдеться про купівлю, продаж, оренду та позику, а також інші операції, пов'язані з нерухомістю.

Зазначається, що здійснення ріелторської діяльності без отримання кваліфікаційного свідоцтва тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 до 17 тис. грн) з конфіскацією грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Ріелтори будуть зобов'язані пройти профпідготовку і складати кваліфікаційний іспит. Атестовані ріелтори будуть вноситися в новостворений сервіс - Єдиний реєстр ріелторської діяльності.

Також ріелтори будуть вносити інформацію за договорами у новий сервіс — Єдину інформаційну базу, яка буде публічною і доступною онлайн. Водночас незареєстровані в базі ріелторські договори не будуть вважатися законними.

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Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, документ спрямований на законодавче врегулювання сфери надання ріелторських послуг, чітке визначення прав і обов'язків ріелторів, порядку надання ними ріелторських послуг, основ ріелторського самоврядування, встановлення відповідальності у сфері ріелторської діяльності.



