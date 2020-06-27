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Рада може заборонити продаж і оренду нерухомості без ріелторів

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Рада може заборонити продаж і оренду нерухомості без ріелторів
У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону "Про ріелторську діяльність". Він передбачає виведення ріелторської галузі з тіні. Ріелтори повинні будуть мати ліцензії, а об'єкти нерухомості занесуть до реєстру.

Текст законопроєкту (№3618) розміщено на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. Як його автори вказані 32 депутати із різних політичних сил, серед яких - Наталуха, Кубів, Радуцький, Тарута, Стефанчук, Брагар.

Йдеться про купівлю, продаж, оренду та позику, а також інші операції, пов'язані з нерухомістю.

Зазначається, що здійснення ріелторської діяльності без отримання кваліфікаційного свідоцтва тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 до 17 тис. грн) з конфіскацією грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Ріелтори будуть зобов'язані пройти профпідготовку і складати кваліфікаційний іспит. Атестовані ріелтори будуть вноситися в новостворений сервіс - Єдиний реєстр ріелторської діяльності.

Також ріелтори будуть вносити інформацію за договорами у новий сервіс — Єдину інформаційну базу, яка буде публічною і доступною онлайн. Водночас незареєстровані в базі ріелторські договори не будуть вважатися законними.

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Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, документ спрямований на законодавче врегулювання сфери надання ріелторських послуг, чітке визначення прав і обов'язків ріелторів, порядку надання ними ріелторських послуг, основ ріелторського самоврядування, встановлення відповідальності у сфері ріелторської діяльності.

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Уроды, сколько можно грабить людей. Типо мы не знаем что ето очередная кормушка для армии чинивников. Ну вот крахаборы нашли еще один способ обирать нищих. Теперь перепродажа недорогой недвижимости будет стоить дороже чем сама недвижимость.
  • Евгений Тим
    Виглядає як нібито частково хочуть позбавити людей права власності! Сподіваюсь це лайно, а не законопроект не пройде
  • Эрнесто Ча
    Просто, треба готуватися до повстання - бо це ішацьке чмо хоче закувати усіх в рабство, зробити тотальний контроль і побудувати ішацький хлів.
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