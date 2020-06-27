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Бари в Техасі та Флориді закривають через новий спалах коронавірусу

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Бари в Техасі та Флориді закривають через новий спалах коронавірусу
Губернатори американських штатів Техас і Флорида вирішили знову закрити бари через зростання випадків захворювання на COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як я і казав від початку, якщо кількість позитивних результатів тестів (на наявність коронавірусу. - Ред.) перевищить 10% (від загальної кількості проведених досліджень. - Ред.), влада штату Техас діятиме відповідно, щоб запобігти поширенню COVID-19", - заявив губернатор Техасу Грег Ебботт.

"Наразі очевидно, що зростання кількості випадків значною мірою обумовлено певними видами діяльності, зокрема зустрічами в барах Техасу", - додав він.

Губернатор зазначив, що тепер усі заклади, які отримують 51% своєї валової виручки від продажу алкоголю, будуть закриті, але вони зможуть продовжувати працювати "на винос".

Ці заходи підтримала і влада Флориди, де також спостерігається значне зростання випадків зараження.

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У п'ятницю у Флориді було зафіксовано 8942 нових випадків зараження COVID-19, що на 3 тис. перевищує рекорд із заражень за одну добу, встановлений кілька днів тому. Таким чином, влада Флориди повідомила про понад 32 тис. підтверджених випадків зараження за останні сім днів.

Всього в США станом на 26 червня налічується понад 2,5 млн підтверджених випадків зараження коронавірусом. 127 018 пацієнтів з COVID-19 померли, понад 1 млн повністю вилікувалися.

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Топ коментарі

  • Alter Nator
    меня не перестают умилять та биомасса, которая верещит что ковид-19 выдумка, миф, сговор, дурантин и т.д.
    хотя... если в результате несоблюдения предосторожности такими особями, часть этих приматов покинет этот мир, может оно и к лучшему, это и есть естественный отбор
  • Nick Vasyutin
    Бороться с Ковид-19 очень просто. Из ценра дать устный звонок по горздравам не ставить этот диагноз. И поменьше всяких тестов, ведь их так мало. Нету тела - нету дела. А причина любой смерти - это завсегда сердечно-легочная недостаточность. .Всего то делов! Уря! Наше здравохранение впереди планеты всей!
    Кстати, в Штатах если больной, скажем с циррозом заболел ковидом-19 и умер, то причина смерти будет выставлена Ковид-19, а у нас точно такому же больному причину смерти поставят цирроз. Статисика ведь вещь не сколько упрямая, сколько весьма хитрожо хитропопая.
  • Джамал
    Бары в Техасе и Флориде закрывают из-за новой вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7881
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