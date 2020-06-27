Повені знищили на Західній Україні 22 тисячі городів, - Аваков

Постраждалі від повені жителі західної частини України залишилися без підсобних господарств. Їхній урожай овочів повністю знищила стихія.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу одну цифру назвати, вона колосальна, я хочу щоб ви вдумалися. 22 тисячі присадибних господарств, городів і садів людей у чотирьох областях знищено. У них не буде ні картоплі, ні помідорів, дерева поламані. Це те, з чого люди жили. Це колосальний збиток, який треба думати, як компенсувати. Це гігантська проблема, і вона не піде разом з водою", - сказав Аваков.

Також читайте: Наслідки повені на Західній Україні активно ліквідовуватимуть ще близько 10 днів, - Аваков