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В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків

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В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків
Станом на ранок 27 червня в Україні лабораторно підтверджено 948 випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

Кількість інфікованих за минулу добу зросла на 948 осіб, водночас зафіксовано 402 випадки одужання.

Всього в Україні виявили 42 065 випадків коронавірусної інфекції.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 24 пацієнти, всього - 1 110.

Загальна кількість видужалих - 18 701.

Всього в Україні зараз хворіють 22 254 особи, що на 522 більше, ніж учора.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (168), Рівненській (111) та Закарпатській (93) областях, а також в Києві (140).

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В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків 01
В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків 02
В Україні 948 нових випадків COVID-19 за добу, померли 24 людини, всього зафіксовано 42 065 випадків 03

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Топ коментарі

  • Svitlana Ra
    То ж за п'ятницю. За суботу завтра
  • Baks13
    Очень вырос в целом мире
    Гриппа вирус - три-четыре! -
    Ширятся, растет заболевание.
    Если хилый - сразу в гроб!
    Сохранить здоровье чтоб,
    Применяйте, люди, об-тирания.

    Если человек хочет жить, медицина бессильна.
  • Підлога Маккартні
    В захист легкохворих скажу одне. У нас 73 % зебілів. Причому це безвідповідальні люди,які кинули свою країну під рейки кацапського потяга. Про що взагалі може в такому випадку йди мова? Виходить наша хата з краю і кожен сам за себе...
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