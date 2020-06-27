Стратегія щодо збільшення кількості тестувань на COVID-19 триватиме, - Степанов

На початку квітня лабораторії проводили близько 200-300 тестів на коронавірус на добу, на сьогодні їхня кількість зросла до 12-14 тис.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, деякі "експерти" кажуть, що зростання кількості інфікованих пов'язане зі збільшенням кількості проведених тестів на COVID-19.

"Звичайно, ми збільшили кількість тестувань і це була наша стратегія. На початку квітня було 200-300 тестів на добу, а сьогодні це близько 12-14 тис. ... Крім збільшення кількості тестувань ми спостерігаємо збільшення кількості звернень з симптомами коронавірусної хвороби, спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій. Як наслідок - ми бачимо збільшення кількості пневмоній", - зазначив Степанов.

Глава МОЗ заявив, що незважаючи на те, що зараз червень і на вулиці літо, лікарі реєструють велику кількість пневмоній.

"Стратегія зі збільшення тестувань триватиме, будемо нарощувати кількість тестувань. Але для того, щоб зупинити поширення COVID-19, дуже важлива ваша допомога, вона дуже проста - використання масок, соціальна дистанція", - заявив міністр.

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