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Карантин можуть посилити в 13 областях України, - Степанов

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Карантин можуть посилити в 13 областях України, - Степанов
Обмеження можуть торкнутися роботи громадського транспорту, спортзалів, фітнес-центрів і дитсадків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, в деяких регіонах видно різке зростання кількості інфікованих, а також заповнення в лікарнях ліжок, призначених для хворих на коронавірус.

"Тобто ті критерії, які у нас визначені в постанові, перевищені в 13 областях нашої країни - це і західні області, і місто Київ. Тому будуть відповідні подання від головних санітарних лікарів областей на регіональні комісії з НС, які вже будуть ухвалювати рішення про посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону", - підкреслив Степанов.

Міністр додав, що карантинні обмеження можуть стосуватися роботи громадського транспорту, спортзалів, фітнес-центрів і дитсадків.

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Топ коментарі

  • Van-Basten Van-Basten
    Карантин могут ужесточить в 13 областях Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 3838
  • ВКЛ_это_мы_01
    А что делать, если говоришь этим ковид-отрицателям, что продление карантина или его жесткость зависит от количества выявленных зараженных, но им - как об стенку горох - маски - бесполезны, это всего-лишь ОРВИ...
    Может кому-то выгоден дефолт в Украине?
  • Boris D a123de4e
    Ковид есть очередное ОРВИ,как и грипп.
    В Украине его смертность ниже,чем у туберкулеза
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