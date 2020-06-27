Монополізація тютюнового ринку: АМКУ намагається перекласти на виробників відповідальність за ухвалені ним же рішення, - ЗМІ

23 червня мали відбутися три судові засідання у справі "про картельну змову на тютюновому ринку". Однак в жодній із справ суд поки не ухвалив остаточного рішення.

Про це йдеться в матеріалі "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.

Минулого року Антимонопольний комітет України звинуватив дев'ять компаній - найбільшого дистриб'ютора тютюну "Тедіс Україна" і майже всіх виробників сигарет - в картельній змові і наклав на них рекордний штраф в 6,5 млрд грн. Рішення АМКУ оскаржили всі оштрафовані, але контекст позовів різний. Якщо дистриб'ютор намагається довести, що він не монополіст, то тютюнові компанії хочуть донести до АМКУ, що змови не було.

"Антимонопольний комітет намагається перекласти на виробників відповідальність за прийняті ним же рішення, які дозволили компанії" Тедіс України "монополізувати дистрибуцію сигарет", - пише видання.

"АМКУ ще у 2011 році видав фірмі "Тедіс Україна" (на той момент "ТК"Мегаполіс-Україна") дозвіл на концентрацію і узгоджені дії. Ці дозволи видавалися, щоб інші дистриб'ютори не могли здійснювати оптову реалізацію тютюнових виробів без дозволу компанії аж до 2021 року. Простіше кажучи, АМКУ дав компанії "Тедіс Україна" право безперешкодно нарощувати свою частку на ринку", - йдеться в матеріалі.

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"Після отримання дозволів компанія "Тедіс Україна" почала агресивно поглинати дрібніших постачальників або витісняти їх з ринку. У результаті виробники, які працювали через поглинених дистриб'юторів, почали співпрацювати з новим гравцем", - пояснює ситуацію співрозмовник ЕП на тютюновому ринку.

Тютюнові компанії вважають, що звинувачення на їхню адресу безпідставні і надумані.

Так, за словами директора з корпоративних і юридичних питань компанії "Імперіал Тобакко" в Україні Юлії Завалишиної, "жодних порушень не було".

"Звинувачення АМКУ не підтверджені жодними доказами або хоча б мотивованим економічним аналізом. Повністю проігноровано фактори, що впливають на ціноутворення. Не враховано обставини жорсткої конкуренції між виробниками, яка в 2016 році вилилася в "цінову війну" і привела до істотного зниження частки ринку нашої компанії. Дивна якась змова", - зазначає Завалишина.

Нагадаємо, це не перше протистояння скандально відомого дистриб'ютора "Тедіс Україна" з АМКУ. Так, в 2016 році антимонопольники вже штрафували компанію "Тедіс Україна" за зловживання монопольним становищем на 430 млн грн. З них 300 млн грн компанія тоді заплатила. Зараз тютюновий дистриб'ютор оскаржує в судах і попередній штраф, і новий.

Більше на цю тему читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Рекордний штраф в 6,5 млрд для ліквідації тютюнової монополії "Тедіс": кому допомагає Баканов - Кауфману або державі?"