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ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн

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ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід посадовим особам облдержадміністрації, які підозрюються в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ обрав запобіжні заходи голові однієї з обласних держадміністрацій та посадовцю ОДА, які підозрюються в отриманні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Так, суд частково задовольнив клопотання прокурора і детективів і застосував до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави для глави ОДА в розмірі майже 10 млн грн, а для його спільника  - 5 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Кіровоградської ОДА Балонь затриманий під час вимоги 1,8 млн хабара.

Також читайте: Повідомлено про підозру в хабарництві очільнику Кіровоградської ОДА Балоню і його спільникові, - САП

ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн 01

Топ коментарі

  • кацахол
    Не забуваємо що Балоня було призначено на пряму вимогу Зеленського.
    ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн - Цензор.НЕТ 3540
  • Baks13
    Украинские суды защищают не закон и не украинских граждан! Сейчас суды защищают тех, у кого больше денег!
    Кто больше украл - тот и прав!

    Да здрвсвуєт наш суд!
    Самий рехформвірованний у всій Галактиці!!
  • Леонид Богданов
    вот что значит - не дать откат в ОП(Г) шмаркли.. Такое - не прощают)
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