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За добу в Києві зафіксували 142 випадки COVID-19, серед захворілих - четверо медиків, - Кличко

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За добу в Києві зафіксували 142 випадки COVID-19, серед захворілих - четверо медиків, - Кличко
За добу в столиці підтвердили 142 випадки COVID-19.

Про це в телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 142 людини.

На сьогодні в столиці вже 4866 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:
72 жінки, віком від 19 до 75 рокiв;
 - 60 чоловіків, віком від 21 до 94 рокiв;
6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчиків - від 2 до 15 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21. У Деснянському - 20. Та в Печерському і Дарницькому районах - по 19 випадків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідситуація в Києві погіршилася. Ми все ближче до рішення про повернення до суворих обмежень, - Кличко

За добу в Києві зафіксували 142 випадки COVID-19, серед захворілих - четверо медиків, - Кличко 01
За добу в Києві зафіксували 142 випадки COVID-19, серед захворілих - четверо медиків, - Кличко 02

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Топ коментарі

  • Веретено
    ти хочешь повернення совку? чи реформувати зі змінами? попробували зміни, не так, обирємо інший шлях. чи обираємо відкат назад? Зе вже устроїв часи Яника і внших сферах.
  • кацахол
    Просто дивно, особливо на фоні того що продали маски з Держрезерву. В РФ- так взагалі по 25 копійок за штуку.
    А ви купуйте по 25 гривень.

    ЗЕ!
  • кацахол
    Мені до київського Епіцентру 250 км їхати...
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