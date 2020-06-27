За добу в Києві зафіксували 142 випадки COVID-19, серед захворілих - четверо медиків, - Кличко

За добу в столиці підтвердили 142 випадки COVID-19.

Про це в телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 142 людини.



На сьогодні в столиці вже 4866 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.



Захворіли:

- 72 жінки, віком від 19 до 75 рокiв;

- 60 чоловіків, віком від 21 до 94 рокiв;

- 6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчиків - від 2 до 15 років.



Захворіли, зокрема, і четверо медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21. У Деснянському - 20. Та в Печерському і Дарницькому районах - по 19 випадків".

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