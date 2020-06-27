На COVID-19 захворіли 15 дітей і 95 медпрацівників за минулу добу, всього 3 086 дітей і 6 515 медиків, - Степанов
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В Україні серед інфікованих коронавірусом 6 515 медичних працівників.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 948 осіб. З них 15 дітей, а також 95 медпрацівників. Було госпіталізовано 228 осіб. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 24 летальних випадки", - повідомив глава МОЗ.
При цьому одужали 402 пацієнти.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 42 065 осіб, з них 3 086 дітей, а також 6 515 медичних працівників", - додав Степанов.