З травня кількість пневмоній, які діагностують за добу в Україні, зросла майже втричі, - Степанов

В Україні на сьогодні на добу фіксується від 700 до 1000 нових випадків захворювання на пневмонію, тоді як в травні кількість хворих була близько 250-300 на добу.

Про це під час брифінгу повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми за добу тестуємо нових пневмоній від 700 до 1000 випадків. Я можу вам сказати, що, наприклад, в травні, коли ми почали пом'якшувати карантинні заходи, почали переходити до адаптивного карантину, ця кількість була близько 250-300 випадків в день. Тобто ви бачите, що майже в тричі збільшилася кількість пневмоній ", - зазначив Степанов.

Крім того, міністр підкреслив, що влітку зазвичай кількість пневмоній не росте, а, навпаки, знижується.

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