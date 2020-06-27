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З травня кількість пневмоній, які діагностують за добу в Україні, зросла майже втричі, - Степанов

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З травня кількість пневмоній, які діагностують за добу в Україні, зросла майже втричі, - Степанов
В Україні на сьогодні на добу фіксується від 700 до 1000 нових випадків захворювання на пневмонію, тоді як в травні кількість хворих була близько 250-300 на добу.

Про це під час брифінгу повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми за добу тестуємо нових пневмоній від 700 до 1000 випадків. Я можу вам сказати, що, наприклад, в травні, коли ми почали пом'якшувати карантинні заходи, почали переходити до адаптивного карантину, ця кількість була близько 250-300 випадків в день. Тобто ви бачите, що майже в тричі збільшилася кількість пневмоній ", - зазначив Степанов.

Крім того, міністр підкреслив, що влітку зазвичай кількість пневмоній не росте, а, навпаки, знижується.

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Топ коментарі

  • Юрій Ан
    Застой лёгких и пневмонии однозначно связанв со снижением физической активности, запретом на прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, повсеместным ношением масок
    Получите, жду статистику по сердечно-сосудистым и психическим заболеваниям.
  • aquarius580 .
    Люди стали чаще обращаться к врачам, делов-то. Население привыкло лечиться "народными средствами", а сейчас запугано телевизором, потому поменяло поведенческие привычки.
  • Andru Volum
    странные вы ребята
    Пневмония -- это одно из главных осложнений болезни ковид19. Если в этом году статистика выросла в 3 раза-- то не надо быть гением что бы понять причину.
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