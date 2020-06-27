Кількість активних хворих на COVID-19 зросла в 13 областях України, на Луганщині нових випадків не зафіксували, - РНБО

В Україні за минулу добу кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 зросла в 13 областях, тільки в Луганській області не підтвердили нових випадків коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Зазначається, що найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській області (168 випадків), Києві (140 випадків), Рівненській області (111 випадків), Закарпатській області (93 випадки).

Всього за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджені 23 нові випадки захворювання на COVID-19, померлих за минулу добу немає, 47 видужали, зараз в області хворіє 625 осіб (на 24 менше за добу);

- у Волинській області підтверджено 65 нових випадків COVID-19, 1 людина померла, одужали 10 осіб, зараз в області хворіють 1 410 осіб (на 54 більше за добу);

- в Дніпропетровській області за добу 6 нових випадків захворювання і 10 - одужання, зараз хворіє 151 особа (на 4 менше за добу);

- в Донецькій області за добу 3 нових випадки захворювання, 4 людини одужали, зараз в області хворіє 243 людини (на 1 менше за добу);

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- в Житомирській області 5 нових випадків захворювання за добу і 22 - одужання, хворіє 603 людини (на 17 менше за добу);

- в Закарпатській області 93 нові випадки зараження за добу, 9 людей померли, 9 одужали, зараз хворіє 1 632 людини (на 75 більше за добу);

- в Запорізькій області 4 нових випадки захворювання за добу, 12 - одужання, зараз в області хворіє 131 особа (на 8 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 36 нових випадків захворювання за добу, 1 - смерті, 5 осіб одужали, всього в області хворіє 1057 людей (на 30 більше за добу);

- в Києві 140 нових випадків захворювання за добу, 1 людина одужала, хворіє 3 274 людини (на 139 більше за добу);

- в Київській області 50 нових випадків захворювання за добу, 1 людина померла, 43 людини одужали, зараз в області хворіє 1 141 особа (на 6 більше за добу);

- в Кіровоградській області 2 нових випадки захворювання, 4 - одужання, зараз в області хворіє 82 людини (на 2 менше за добу);

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- в Луганській області нових випадків захворювання і смерті за добу не виявлено, 3 людини одужали, зараз в області хворіє 18 осіб (на 3 менше за добу);

- у Львівській області за добу підтверджені 168 нових випадків зараження COVID-19, 5 випадків смерті, 12 осіб одужали, всього в області хворіє 4 136 осіб (на 151 більше за добу);

- в Миколаївській області 8 нових випадків захворювання COVID-19, 3 випадки одужання, всього в області хворіє 102 людини (на 5 більше за добу);

- в Одеській області 38 нових випадків захворювання за добу, 88 осіб одужали, всього в області хворіє 821 особа (на 50 менше за добу);

- в Полтавській області 5 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, всього в області хворіє 28 людей (на 5 більше за добу);

- у Рівненській області 111 нових випадків захворювання за добу, і 23 людини одужали, всього в області хворіє 1 704 людини (на 88 більше за добу);

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- в Сумській області 3 нові випадки захворювання за добу і 6 - одужання, всього в області хворіє 73 людини (на 3 менше за добу);

- в Тернопільській області 19 нових випадків захворювання за добу, 1 - смерті, 15 осіб одужали, всього в області хворіють 724 особи (на 3 більше за добу);

- в Харківській області 53 нових випадки захворювання за добу, 1 людина померла, 9 осіб одужали, всього в області хворіє 941 особа (на 43 більше за добу);

- в Херсонській області 1 новий випадок захворювання за добу і 1 випадок одужання, всього в області хворіють 12 осіб;

- в Хмельницькій області 53 нові випадки захворювання за добу, 2 - смерті, 10 осіб одужали, всього в області хворіє 224 людини (на 41 більше за добу);

- в Черкаській області 8 нових випадків захворювання, одна людина померла, 12 видужали, всього в області хворіють 160 осіб (на 5 менше за добу);

- в Чернівецькій області 49 нових випадків захворювання, 2 - смерті, 53 людини одужали. Всього в області хворіють 2 598 осіб (на 6 менше за добу);

- в Чернігівській області 5 нових випадків захворювання. Всього в області хворіють 364 людини (на 5 більше за добу).