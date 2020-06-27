США виділить $100 тис. на боротьбу з паводками в західних областях України, - посольство

Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансування в розмірі $100 тис. для боротьби з паводками в західних областях країни.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати Америки підтримують Україну в цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомоги USAID американський народ надасть нове фінансування у розмірі 100 тисяч доларів США для підтримки України у боротьбі з цією гуманітарною катастрофою. Ми тісно співпрацюватимемо з урядом України у забезпеченні швидкого та ефективного використання цих коштів, щоб допомогти жителям Західної України подолати наслідки цієї гуманітарної катастрофи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо станом на ранок 27 червня 2020 року через паводок на Західній Україні залишається підтопленими 3 871 будинок, зруйновані автодороги, мости та інші об'єкти інфраструктури.

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