"Наше право жити без болю": Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Офісу Президента України відбувається акція "Наше право жити без болю!" в рамках щорічного Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.



Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Акція відбувалася під гаслом "Наше право жити без болю".

Активісти вимагали правового регулювання контрольованого використання канабісу та його похідних для наукових і медичних цілей.

Біля будівлі Офісу Президента учасники акції вимагали розробити і прийняти законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

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"Понад 2 млн пацієнтів позбавлені ефективної терапії. Серед них понад 20 тис. дітей з фарм-резистентними формами епілепсії, сотні тисяч онкохворих, понад 100 тис. паліативних хворих, десятки тисяч ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом. Всі вони страждають щодня", - зазначили учасники акції.





















Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ