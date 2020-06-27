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"Наше право жити без болю": Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Під будівлею Офісу Президента України відбувається акція "Наше право жити без болю!" в рамках щорічного Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.


Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Акція відбувалася під гаслом "Наше право жити без болю".

Активісти вимагали правового регулювання контрольованого використання канабісу та його похідних для наукових і медичних цілей.

Біля будівлі Офісу Президента учасники акції вимагали розробити і прийняти законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

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"Понад 2 млн пацієнтів позбавлені ефективної терапії. Серед них понад 20 тис. дітей з фарм-резистентними формами епілепсії, сотні тисяч онкохворих, понад 100 тис. паліативних хворих, десятки тисяч ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом. Всі вони страждають щодня", - зазначили учасники акції.

Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 01
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 02
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 03
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 04
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 05
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 06
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 07
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 08
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 09
Наше право жити без болю: Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу 10
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    И хорошее место для этого

    "Наше право жити без болю": Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 1691
  • Sergey Bardo
    Когда будешь умирать то еще посмотрели бы на какую гадость ты бы был готов. А пока это всё трындежь.
  • кацахол
    Дивним чином онкохворі добре виглядають.
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