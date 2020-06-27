"Наше право жити без болю": Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Під будівлею Офісу Президента України відбувається акція "Наше право жити без болю!" в рамках щорічного Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Акція відбувалася під гаслом "Наше право жити без болю".
Активісти вимагали правового регулювання контрольованого використання канабісу та його похідних для наукових і медичних цілей.
Біля будівлі Офісу Президента учасники акції вимагали розробити і прийняти законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.
"Понад 2 млн пацієнтів позбавлені ефективної терапії. Серед них понад 20 тис. дітей з фарм-резистентними формами епілепсії, сотні тисяч онкохворих, понад 100 тис. паліативних хворих, десятки тисяч ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом. Всі вони страждають щодня", - зазначили учасники акції.