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Чоловік на столичному вокзалі заліз на дах потяга, його ударило струмом, з опіками потерпілого госпіталізували до лікарні, - МВС

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Чоловік на столичному вокзалі заліз на дах потяга, його ударило струмом, з опіками потерпілого госпіталізували до лікарні, - МВС
Чоловік виявився уродженцем Чернівецької області, 1994 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Вчора близько 22:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з платформ Центрального залізничного вокзалу горить чоловік.

За викликом негайно виїхали екстренні служби та слідчо-оперативна група відділу поліції на станціях залізничного транспорту. На місці події правоохоронці попередньо встановили, що чоловік заліз на дах потягу та отримав ураження струмом, внаслідок чого загорівся. Перехожі та працівники поліції швидко відреагували та загасили полум’я на чоловікові. Потерпілого з опіками тіла негайно госпіталізували до лікарняного закладу для надання допомоги в умовах стаціонару. Його особу встановлено: ним виявився уродженець Чернівецької області, 1994 року народження.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у територіальному відділі поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини цього випадку. За результатами перевірки цій події буде надана правова кваліфікація.

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Топ коментарі

  • RustIck
    Мужчина на столичном вокзале залез на крышу поезда и получил удар током, с ожогами его госпитализировали в больницу, - МВД - Цензор.НЕТ 1532
  • Port Royal 9c9dd9e1
    некоторые с возрастом только взрослеют
  • Старый Столяр
    Естественный отбор делает своё дело несмотря ни на что.
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