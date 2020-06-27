Чоловік на столичному вокзалі заліз на дах потяга, його ударило струмом, з опіками потерпілого госпіталізували до лікарні, - МВС

Чоловік виявився уродженцем Чернівецької області, 1994 року народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Вчора близько 22:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з платформ Центрального залізничного вокзалу горить чоловік.

За викликом негайно виїхали екстренні служби та слідчо-оперативна група відділу поліції на станціях залізничного транспорту. На місці події правоохоронці попередньо встановили, що чоловік заліз на дах потягу та отримав ураження струмом, внаслідок чого загорівся. Перехожі та працівники поліції швидко відреагували та загасили полум’я на чоловікові. Потерпілого з опіками тіла негайно госпіталізували до лікарняного закладу для надання допомоги в умовах стаціонару. Його особу встановлено: ним виявився уродженець Чернівецької області, 1994 року народження.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у територіальному відділі поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини цього випадку. За результатами перевірки цій події буде надана правова кваліфікація.

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