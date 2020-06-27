Прокуратура Нідерландів у суді представила запис телефонних розмов підозрюваних у справі МН17 після загибелі малайзійського Boeing

Прокуратура Нідерландів під час судового процесу щодо збитого над Донбасом у 2014 році літака рейсу MH17 представила запис нових телефонних розмов, які є "найбільш конкретним доказом" причетності чотирьох підозрюваних у цій справі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Згідно із записами розмов, бойовики заявляли, що збили український винищувач. Так, незабаром після катастрофи малайзійського Boeing підозрюваний Леонід Харченко зателефонував підозрюваному Сергію Дубінському. "Ми на місці. Ми вже збили "Сушку", – каже Харченко. "Сушка" на сленговій мові означає літак-винищувач.

Пізніше ввечері Дубінський телефонує підозрюваному Олегу Пулатову. Дубінський запитує: "Скажи, стріляв наш "Бук" чи ні?" Пулатов відповів: "Бук" збив "Сушку" після того, як "Сушка" збила Boeing".

Згодом Дубінський зателефонував до головного підозрюваного Ігоря Гіркіна. Дубінський заявив: "Сушка" поцілила у Boeing, і після цього ми розстріляли "Сушку" з нашого "Бука". Гарні новини, правда Ігоре?". Гіркін: "Я не знаю, я, чесно кажучи, не вірю в це ..."

Прокуратура представила нові докази під час відповіді на слідчі запити адвокатів Олега Пулатова, які продовжують наполягати, що малайзійський Boeing нібито могли збити українські військові. 3 липня суд відновить слухання.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбулося шосте судове засідання у справі МН17.