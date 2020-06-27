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Якщо кількість випадків COVID-19 у Києві продовжить зростати - будемо змушені повернутися до обмежень, - Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці дотримуватися правил карантину.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні коронавірус б'є сумні рекорди. Щодня кількість киян, у яких виявили коронавірус, збільшується. Кількість хворих сягає 5 тис. Якщо в понеділок вранці статистика свідчила про 43 хворих, то сьогодні ця цифра становить 143 людини. Якщо така динаміка буде продовжуватися - Київ буде змушений повертатися до обмежень", - зазначив мер Києва.

Кличко закликав киян провести відпочинок, дотримуючись правил карантину: маска в транспорті і публічних місцях, соціальна дистанція і дезінфекція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві зафіксували 142 випадки COVID-19, серед захворілих - четверо медиків, - Кличко

Топ коментарі

  • aquarius580 .
    Количество заражений установить невозможно в принципе. Потому что существуют 43 (сорок три) различных видов коронавируса, и тестирование их не различает вообще ! Всем пишут "ковид-19", хотя это может быть любой из 43-х.

    Интересно, сколько ещё времени можно дурачить народ ?
  • Никита Ник
    готовят новую гадость для Украины, чтобы люди не могли выйти на протесты..
    не удивлюсь, если воду в оккупированный Крым бредят пустить.. голобородько в Херсоне уже тусуется..
  • belge
    Если количество случаев COVID-19 в Киеве продолжит расти - будем вынуждены вернуться к ограничениям, - Кличко.

    В наших реалиях верно и обратное: если потребуются ограничения - количество случаев COVID-19 будет расти.
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