Якщо кількість випадків COVID-19 у Києві продовжить зростати - будемо змушені повернутися до обмежень, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці дотримуватися правил карантину.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці в мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні коронавірус б'є сумні рекорди. Щодня кількість киян, у яких виявили коронавірус, збільшується. Кількість хворих сягає 5 тис. Якщо в понеділок вранці статистика свідчила про 43 хворих, то сьогодні ця цифра становить 143 людини. Якщо така динаміка буде продовжуватися - Київ буде змушений повертатися до обмежень", - зазначив мер Києва.

Кличко закликав киян провести відпочинок, дотримуючись правил карантину: маска в транспорті і публічних місцях, соціальна дистанція і дезінфекція.

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