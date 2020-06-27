У районі Мар'їнки унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення сапер, - пресцентр ОС

У районі населеного пункту Мар'їнка на Донбасі під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості підірвався на невідомому вибуховому пристрої сапер.